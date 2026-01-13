Hojlund spiazza Diletta Leotta in diretta | niente italiano risponde in napoletano!

Durante una diretta su DAZN, Rasmus Hojlund ha sorpreso Diletta Leotta rispondendo in napoletano, senza utilizzare l’italiano. L’episodio è avvenuto dopo il pareggio contro l’Inter, creando un momento inaspettato e spontaneo. Questo scambio ha attirato l’attenzione degli spettatori, rivelando un lato più informale e genuino del calciatore. Un episodio che ha coinvolto il pubblico e aggiunto un tocco di leggerezza alla trasmissione.

SHOW IN DIRETTA TV. Dopo il pareggio contro l’Inter, Rasmus Hojlund è stato protagonista di un divertente scambio con Diletta Leotta su DAZN. Pungolato dalla conduttrice sul suo italiano ancora incerto, l’attaccante ha sorpreso tutti rispondendo in dialetto: “Ciao guagliò. fratm”. Ha poi coniato un nuovo soprannome per l’eroe di giornata, Scott McTominay, chiamandolo “McFratm”. Tra risate e analisi tecnica, Hojlund ha ammesso la stanchezza con un tipico “Mamma mia” e ha parlato del suo ritorno in Serie A. La tensione di San Siro, i duelli fisici con Akanji e il palo colpito sono ormai alle spalle. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Hojlund spiazza Diletta Leotta in diretta: niente italiano, risponde in napoletano! Leggi anche: Hojlund non parla ancora l’italiano, Diletta lo pungola: lui la sorprende in dialetto napoletano Leggi anche: A Diletta Leotta non perdonano niente: Chivu si stizzisce e Allegri deve chiedere scusa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il napoletano diventa internazionale: Hojlund promosso da Diletta Leotta - Durante la trasmissione Fuoriclasse su Dazn, Diletta Leotta ha improvvisato una sorta ... msn.com

