Hockey colpaccio della Libertas contro la seconda della classe | Asiago Vipers ko ai rigori

La partita tra Libertas Forlì e Asiago Vipers si è conclusa con una vittoria ai rigori per la squadra di casa. La sfida, che vedeva i Vipers come seconda in classifica, ha regalato una performance equilibrata e combattuta, dimostrando la determinazione della formazione forlivese. Un risultato che potrebbe influire sulla classifica e sugli sviluppi del campionato, evidenziando l’importanza di ogni singolo incontro.

Era attesa come una delle partite “di cartello” quella contro gli Asiago Vipers, ma in pochi avrebbero scommesso su punti per Forlì contro la seconda forza del campionato. I WarPigs, invece, hanno regalato al pubblico una prestazione cinica ed efficace: non sempre spettacolare, ma intensa e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Hockey ghiaccio: Asiago vince ai rigori il derby con Merano in Alps League Leggi anche: Melendugno sfiora il colpaccio contro la prima della classe La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Basket, serie A2 | Gruppo Mascio Bergamo-Bi. Emme Service Libertas Livorno 68-76: amaranto di carattere, il blitz è servito. Hockey, la Befana non porta nulla di buono alla Libertas - Nel turno dell'Epifania, la Libertas è infatti capitolata a Camaiore contro i temibili Kraken, quinti in classifica, che avevano ... forlitoday.it

Hockey in linea serie A. Libertas, altra sconfitta - Dopo il passo avanti, nonostante la sconfitta, in casa della capolista Vicenza, contro la seconda della classe Milano la Libertas Forlì ne compie uno deciso indietro, battuta in casa 2- ilrestodelcarlino.it

Hockey Empoli travolge Libertas Forlì 14-2 nella seconda giornata di Serie C - Pronto riscatto nel girone C di Serie C per l’Hockey Empoli, che nella seconda ... lanazione.it

Colpaccio dei MastinI! A Varese arriva Christian Buono LEGGI QUI #varesesport #hockey - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.