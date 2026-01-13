Ho visto il pulmino ribaltato e i bambini che piangevano | non potevo andare via

Durante un incarico a Cervaro, in provincia di Frosinone, ho assistito a un incidente che ha coinvolto un pulmino ribaltato e bambini in lacrime. In quel momento, mi sono reso conto dell’importanza di intervenire e di non voltarsi dall’altra parte. Questa esperienza ha lasciato un segno profondo, ricordandomi quanto sia fondamentale prestare attenzione e solidarietà in situazioni di emergenza.

