Ho visto il pulmino ribaltato e i bambini che piangevano | non potevo andare via
Durante un incarico a Cervaro, in provincia di Frosinone, ho assistito a un incidente che ha coinvolto un pulmino ribaltato e bambini in lacrime. In quel momento, mi sono reso conto dell’importanza di intervenire e di non voltarsi dall’altra parte. Questa esperienza ha lasciato un segno profondo, ricordandomi quanto sia fondamentale prestare attenzione e solidarietà in situazioni di emergenza.
Era a Cervaro (Frosinone) per lavoro, quasi per caso, quando si è trovato davanti una scena che non dimenticherà facilmente. Filippo Messina, operaio specializzato nella manutenzione dei POP di Open Fiber, il 7 gennaio è stato tra i primi a soccorrere i bambini e gli adulti rimasti bloccati nello. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
