Hiddelston | Le Carré ci ha dato la sua benedizione Dopo dieci anni torna The Night Manager

Roma, 13 gennaio 2026 – «Prima di morire John le Carré ci ha dato la sua benedizione dicendo che avrebbe dovuto esserci un nuovo capitolo di questa storia. Poi David Farr, il nostro sceneggiatore, ha fatto un sogno, svegliandosi nel cuore della notte con l'immagine di un'auto nera che si muoveva verso un ragazzino. Ci ha scritto dicendo: "Penso di avere un'idea su come ripartire"». Tom Hiddleston è tornato a vestire i panni di Jonathan Pine, l'ex soldato e direttore d'albergo che nella seconda stagione di The Night Manager, ora su Prime Video, assume una nuova identità. Quella di Alex Goodwin, agente subalterno dell'MI6 a capo di un'unità di sorveglianza a Londra.

Sono trascorsi dieci anni dalla prima stagione della trasposizione in serie del romanzo di Le Carré e la serie britannica con Tom Hiddleston si è adeguata, diventando più demistificante, cupa e disillusa - facebook.com facebook