Heather Parisi ' segnala' Matteo Bassetti a Trump Scatta la querela l' infettivologo durissimo | Grave tentativo di intimidirmi

Recenti confronti online tra Heather Parisi e Matteo Bassetti hanno attirato l'attenzione. La singer ha segnalato il medico infettivologo a Donald Trump, scatenando una reazione legale. Bassetti ha risposto con fermezza, definendo l'azione come un tentativo di intimidazione. La disputa, che coinvolge i social e le figure pubbliche, evidenzia le tensioni crescenti nel confronto digitale su temi di attualità.

È duro lo scontro a distanza che contrappone Heather Parisi da un lato e Matteo Bassetti dall'altro a colpi di post su X. E che, qualche ora fa, ha visto una nuova tappa con l'ultimo commento dell'infettivologo affidato a Facebook.Tutto è nato dopo che il direttore del reparto di malattie.

Heather Parisi critica Bassetti e lo segnala via social a Trump, medico furioso: "Ci vediamo in tribunale" - Heather Parisi contro Matteo Bassetti, è lite social tra i due con la showgirl che ha segnalato a Donald Trump alcune parole del medico ... virgilio.it

Heather Parisi- Matteo Bassetti, scontro sui vaccini. Lei invoca Trump: «Valuti le opzioni più dure, aizza gli webeti». Lui: «Ballerina in pensione ci vediamo in tribunale» - Ma tra i due è un botta e risposta tanto che il medico preannuncia querela verso la showgirl. msn.com

LA SIG.RA HEATHER PARISI, NON HA SOLTANTO LESO LA MIA REPUTAZIONE, MA MI HA MINACCIATO, E ULTERIORMENTE OFFESO, INVITANDO ADDIRITTURA IL PRESIDENTE TRUMP A E A VALUTARE LE AZIONI ANCHE PIU’ DURE, NEI MIEI CO - facebook.com facebook

Heather Parisi contro il virologo Bassetti sui vaccini. Lei invoca Trump: «Intervenga lui». Lui: «Ballerina in pensione ci vediamo in tribunale» x.com

