Heather Parisi a Trump | Metta sul radar Matteo Bassetti e valuti opzioni dure e l'infettivologo la querela

Un confronto tra Matteo Bassetti e Heather Parisi, iniziato con un tweet e un commento, si è trasformato in una querela. La discussione ha attirato l’attenzione dei media e ora si svolge nelle aule di tribunale, evidenziando come anche le parole sui social possano avere conseguenze legali.

Un tweet di Matteo Bassetti e il commento di Heather Parisi hanno dato inizio a un botta e risposta social tra i due che ora si sposta in tribunale. Cosa è successo nelle ultime ore tra l'infettivologo e la showgirl statunitense.

