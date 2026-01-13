Hbo Max | la nuova piattaforma streaming da oggi in Italia

Hbo Max, la nuova piattaforma di streaming, è ora disponibile anche in Italia. Offre un’ampia gamma di contenuti, tra film, serie e programmi originali. In questo articolo, approfondiamo le caratteristiche principali e i vantaggi dell’abbonamento, aiutandoti a capire cosa aspettarti e come accedere ai contenuti. Un’opportunità per scoprire nuove produzioni e ampliare le tue scelte di intrattenimento digitale.

E’ notizia di poche ore che la piattaforma Hbo Max è arrivata anche nel nostro Paese. Ma quali sono i contenuti che sarà possibile vedere in abbonamento? Scopriamo insieme tutti i dettagli. La nuova piattaforma sbarca in Italia. Da oggi la piattaforma streaming Hbo Max è disponibile anche in Italia. Già disponibile in oltre 100 Paesi, HBO Max consente per la prima volta al pubblico italiano di accedere ai contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport e molto altro tutto in un unico servizio. HBO Max è disponibile via web (hbomax.it), via app e su abbonamento all’interno di Amazon Prime Video. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Hbo Max: la nuova piattaforma streaming da oggi in Italia Leggi anche: Hbo Max in Italia da gennaio: la nuova piattaforma streaming Leggi anche: HBO Max arriva in Italia: quanto costa l’abbonamento e cosa propone il catalogo della nuova piattaforma streaming La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie tv cult sparite da Netflix e Prime, come mai? Arriva una nuova piattaforma streaming targata Hbo; Hbo Max arriva in Italia il 13 gennaio: che cosa non vedremo più sulle altre piattaforme; Hbo Max arriva in Italia: cosa cambia per Sky dal 2026; HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming. 7 chicche da non perdere su Hbo Max, ora che la piattaforma streaming è disponibile in Italia - Non solo Game of Thrones, Sex and the City e Superman: nel nuovo catalogo c'è letteralmente l'imbarazzo della scelta ... wired.it

HBO Max arriva in Italia: quanto costa l’abbonamento e cosa propone il catalogo della nuova piattaforma streaming - Dal 13 gennaio la piattaforma streaming della Warner Bros Discovery approda anche in Italia ... tpi.it

HBO Max debutta in Italia: al via la nuova piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery - Il servizio è disponibile dal 13 gennaio con un catalogo che integra cinema, serie, produzioni originali italiane e sport. engage.it

Promo HBO Max - Da Gennaio 2026 la nuova piattaforma streaming

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova piattaforma streaming disponibile (finalmente) anche qui da noi x.com

Copertura integrale su Discovery+ e la nuova piattaforma del gruppo: HBO Max Il meglio del torneo tramite i canali Eurosport su DAZN e TimVision - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.