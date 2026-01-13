HBO Max Italia prezzi e piani di abbonamento | quanto costa lo sport

Dal 13 gennaio 2026, HBO Max Italia entra nel mercato dello streaming, offrendo una vasta gamma di contenuti, inclusi programmi sportivi. In questa guida, analizziamo i prezzi e i piani di abbonamento disponibili, per aiutarti a scegliere l’opzione più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le informazioni utili per accedere a HBO Max e goderti i contenuti in modo semplice e trasparente.

Da oggi, 13 gennaio 2026, il panorama dello streaming italiano si arricchisce di un nuovo, protagonista: HBO Max. La piattaforma di Warner Bros. Discovery è finalmente disponibile anche nel nostro Paese ed offre agli appassionati di serie TV, film e sport un catalogo di altissima qualità. L'arrivo, annunciato con un accordo assieme a Prime Video, segna un passo significativo nella strategia di espansione europea del servizio. Ma quali sono i costi di HBO Max? Quale piano scegliere? Facciamo chiarezza su tutte le opzioni di abbonamento. Il catalogo, tra produzioni italiane ed estere. Prima di addentrarci nei costi, è bene capire cosa si ottiene con un abbonamento.

HBO Max Italia, prezzi e piani di abbonamento: quanto costa lo sport - HBO Max debutta oggi in Italia: i costi, cosa include il catalogo Warner Bros. quifinanza.it

HBO Max arriva in Italia: accordi con Tim e Prime Video, prezzi e strategia di mercato - HBO Max sbarca in Italia e, come ogni sbarco che si rispetti, porta due valigie: i contenuti e la distribuzione. msn.com

