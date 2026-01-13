HBO Max Italia | guida rapida all’abbonamento e alle serie in film in catalogo
HBO Max Italia è arrivato in Italia offrendo un’ampia selezione di serie e film. Questa guida fornisce informazioni chiare su costi, modalità di abbonamento e contenuti disponibili nel catalogo. Scopri come accedere alla piattaforma e quali programmi puoi seguire, per un’esperienza di streaming semplice e senza sorprese.
La piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery arriva in Italia: quanto costa, come abbonarsi, quali serie e film ci sono in catalogo? Movieplayer.it risponde a tutte le domande. Il 13 gennaio 2026 lo ricorderemo come il giorno in cui HBO Max è arrivato, finalmente, anche in Italia. L'ennesima piattaforma a cui abbonarsi? Può darsi, ma per chi cerca le serie HBO (che Sky ha perso dal 1° gennaio per via della conclusione dell'accordo di esclusiva) e i film e serie Warner Bros., si trova nel posto giusto. Starà a voi scegliere se il nuovo servizio streaming fa al caso vostro e Movieplayer.it vi viene incontro dandovi tutte le info necessarie in questa guida pratica, utile e il più possibile concisa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
