HBO Max in Italia | Le Storie Originali Che Hanno Fatto la Storia

HBO Max si presenta in Italia offrendo un catalogo di storie originali e serie di successo che hanno segnato la televisione contemporanea. La piattaforma propone contenuti di qualità, pensati per un pubblico in cerca di intrattenimento vario e di livello. Con un’ampia selezione di produzioni originali e classici, HBO Max si afferma come una novità significativa nel panorama dello streaming italiano.

HBO Max arriva ufficialmente in Italia con le serie più iconiche che hanno definito la televisione moderna. Un gioco di associazioni che parte da Harry Potter, passa per i draghi di Game of Thrones, le amiche di Sex and the City, l'apocalisse zombie di The Last of Us e la vacanza da incubo di The White Lotus. Storie originali che continuano a definire l'intrattenimento mondiale ora disponibili sulla piattaforma che le ha create #HBOMax #HBOMaxItalia #OriginalidaSempre #GameOfThrones #TheLastOfUs #TheWhiteLotus #SexAndTheCity #HarryPotter #SerieTV #StreamingItalia #HBOOriginal #IconicSeries #PiattaformaStreaming #ContenutoEsclusivo #StorieOriginali HBO Max porta in Italia direttamente da chi le ha ideate le serie più iconiche, i film cult e lo sport in un'unica piattaforma di streaming. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - HBO Max in Italia: Le Storie Originali Che Hanno Fatto la Storia Leggi anche: HBO Max debutta in Italia: le grandi serie HBO e il cinema DC hanno una nuova casa! Leggi anche: Hbo Max sbarca in Italia: come vedere i contenuti originali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie tv cult sparite da Netflix e Prime, come mai? Arriva una nuova piattaforma streaming targata Hbo; HBO Max al debutto in Italia, cosa vedere e cosa sapere; HBO Max arriva in Italia: quali serie e film ci saranno (e spariranno sulle altre piattaforme)?; Hbo Max arriva in Italia il 13 gennaio: che cosa non vedremo più sulle altre piattaforme. HBO Max arriva finalmente in Italia: i titoli, i prezzi e tutto quello che c'è da sapere - Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova piattaforma streaming disponibile (finalmente) anche qui da noi ... vanityfair.it

Hbo Max è arrivato in Italia: quanto costa e cosa vedere, tra film e serie - Dal punto di vista della fruizione, come anticipato, il servizio è accessibile sia direttamente tramite app e web, sia grazie a due accordi di distribuzione centrali per il mercato italiano. giornaledibrescia.it

Hbo Max arriva in Italia. I titoli in catalogo e i piani di abbonamento. Tutto quello che c’è da sapere - Gli appassionati di serie e film hanno un nuovo canale dove trovare i titoli, ma anche lo sport. dire.it

HBO Max in Italia: Le Storie Originali Che Hanno Fatto la Storia ??

Buongiorno! Siamo in onda con le ultime notizie, con le storie dell'immigrazione italiana down under e con tanta musica. Per ascoltarci: www.sbs.com.au/italian - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.