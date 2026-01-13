HBO Max in Italia | Il servizio in arrivo su Prime Video

Warner Bros. Discovery annuncia l’arrivo di HBO Max in Italia nel 2026, attraverso un accordo di distribuzione con Prime Video. Questa collaborazione consentirà agli utenti Amazon di accedere al nuovo servizio come canale aggiuntivo, integrandolo direttamente sulla piattaforma. L’iniziativa mira a offrire un’ampia gamma di contenuti ai clienti italiani, rafforzando la presenza di HBO Max nel mercato nazionale.

Warner Bros. Discovery si prepara a lanciare HBO Max in Italia nel corso del 2026, grazie a un accordo di distribuzione con Prime Video che permette ai clienti Amazon di abbonarsi come canale aggiuntivo direttamente sulla piattaforma. L'intesa, annunciata in concomitanza con il rollout europeo, include anche Germania e Austria, e si aggiunge ai paesi già coperti (Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Belgio). L'accordo è non-esclusivo e sfrutta la vasta base di abbonati Prime per accelerare la crescita di Max in mercati dove WBD aveva limitazioni legate a vecchi contratti (es. con Sky). HBO Max si posiziona come canale premium all'interno di Prime Video, con catalogo ricco di serie HBO iconiche, film Warner Bros.

