Hbo max in Italia a partire da oggi | come vederlo sulla smart tv come abbonarsi e cosa guardare dal catalogo

Da oggi, 13 gennaio, HBO Max è disponibile anche in Italia. Scopri come accedere al servizio sulla tua smart TV, scegliendo tra diversi piani di abbonamento, e esplora il catalogo composto da serie HBO, film Warner Bros e contenuti sportivi. Qui troverai tutte le informazioni necessarie per un abbonamento semplice e per goderti i contenuti più adatti ai tuoi gusti.

