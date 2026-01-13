HBO Max è arrivato in Italia | quanto costa i piani di abbonamento dove vederlo e i film e Serie TV già disponibili sul catalogo

HBO Max è ora disponibile anche in Italia, offrendo un’ampia selezione di film e serie TV. In questa guida troverai tutte le informazioni sui costi, i piani di abbonamento, sui dispositivi compatibili e sui contenuti già disponibili nel catalogo. Scopri come accedere alla piattaforma e quali programmi puoi guardare fin da subito.

L'attesa è finita: da oggi – martedì 13 gennaio 2026 – arriva HBO Max Italia, il canale della piattaforma di Warner Bros. Discovery. Una novità che farà ben felici gli appassionati di film, serie tv e documentari visto che l'offerta del catalogo è davvero variegata e diversificata. Ma come funziona HBO Max? Scopriamo il costo, i piani di abbonamento disponibili e il catalogo di film e serie tv. HBO Max Italia, costo e piani di abbonamento. HBO Max Italia fa il suo debutto nel nostro Paese da oggi, martedì 13 gennaio 2026, sulla piattaforma di Warner Bros. Discovery segnando una svolta nel panorama dello streaming.

HBO Max è arrivata in Italia: quanto costa l'abbonamento, dove guardarla, cosa cambia per chi ha NOW - Il servizio streaming da oggi è disponibile anche per il pubblico italiano con la sua offerta di film, sport serie e produzioni originali; tutte le informazioni su come guardarla e sui costi. movieplayer.it

HBO Max debutta in Italia: al via la nuova piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery - Il servizio è disponibile dal 13 gennaio con un catalogo che integra cinema, serie, produzioni originali italiane e sport. engage.it

