Il 13 gennaio segna l’ingresso di HBO Max in Italia, offrendo agli utenti una vasta selezione di film e serie. La piattaforma, parte del gruppo Warner Bros., porta nel nostro paese un nuovo modo di accedere a contenuti di qualità. Con un catalogo vario e aggiornato, HBO Max si propone come un’opzione interessante per chi cerca intrattenimento digitale affidabile e diversificato.

Martedì 13 gennaio si apre in Italia una nuova era dello streaming. È disponibile nel nostro Paese la piattaforma HBO Max, servizio del network americano di proprietà di Warner Bros. Discovery, con un vasto elenco di film, serie televisive ed eventi sportivi. Come funziona, quali sono i vari piani di abbonamento e, soprattutto, cosa è possibile trovare già online? Ecco una guida con tutto quello che bisogna sapere. LEGGI ANCHE: HBO, le serie più attese del 2026 HBO Max, i piani di abbonamento e dove trovare la piattaforma. HBO Max Italia è disponibile su smart Tv, dispositivi streaming come Fire Stick, ma anche console di gioco, browser con controlli parentali e, ovviamente, smartphone, Pc e tablet. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - HBO Max è arrivato in Italia: 10 film e serie da vedere sulla piattaforma

Leggi anche: HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio. Per le serie HBO e i film Warner serviranno almeno 6 euro al mese

Leggi anche: Hbo Max in Italia da gennaio: la nuova piattaforma streaming

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Hbo Max, da Portobello a Melania Rea – Oltre il caso, Saman - La verità nascosta e... quali sono le serie tv italiane (e straniere), docu-serie e film in arrivo - serie “Gina Lollobrigida: Diva Contesa”, "The Pitt 2", "Industry" e... affaritaliani.it