HBO Max è arrivato in Italia | 10 film e serie da vedere sulla piattaforma
Il 13 gennaio segna l’ingresso di HBO Max in Italia, offrendo agli utenti una vasta selezione di film e serie. La piattaforma, parte del gruppo Warner Bros., porta nel nostro paese un nuovo modo di accedere a contenuti di qualità. Con un catalogo vario e aggiornato, HBO Max si propone come un’opzione interessante per chi cerca intrattenimento digitale affidabile e diversificato.
Martedì 13 gennaio si apre in Italia una nuova era dello streaming. È disponibile nel nostro Paese la piattaforma HBO Max, servizio del network americano di proprietà di Warner Bros. Discovery, con un vasto elenco di film, serie televisive ed eventi sportivi. Come funziona, quali sono i vari piani di abbonamento e, soprattutto, cosa è possibile trovare già online? Ecco una guida con tutto quello che bisogna sapere. LEGGI ANCHE: HBO, le serie più attese del 2026 HBO Max, i piani di abbonamento e dove trovare la piattaforma. HBO Max Italia è disponibile su smart Tv, dispositivi streaming come Fire Stick, ma anche console di gioco, browser con controlli parentali e, ovviamente, smartphone, Pc e tablet. 🔗 Leggi su Lettera43.it
