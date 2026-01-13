HBO Max è anche su Prime Video

Da davidemaggio.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

HBO Max è ora disponibile anche su Prime Video in Italia, grazie all'estensione della collaborazione tra Warner Bros. Discovery e Amazon. Questa integrazione permette agli utenti di accedere ai contenuti HBO Max attraverso la piattaforma di Prime Video, offrendo un'ulteriore opzione per la visione di film e serie. La partnership rafforza la presenza di HBO Max nel mercato italiano e amplia le possibilità di intrattenimento per gli abbonati.

È il giorno di HBO Max in Italia e Warner Bros. Discovery estende la collaborazione globale con Prime Video. Grazie a un nuovo accordo pluriennale, il servizio streaming di WBD sarà disponibile anche su Prime come abbonamento aggiuntivo per i clienti nei tre Paesi interessati (Italia, Germania e Austria). “Siamo molto felici di dare il benvenuto a HBO Max su Prime Video in Italia, Germania e Austria”, dichiara Elisabetta Carruba (Director, Prime Video Channels, EMEA), che sottolinea: HBO è sinonimo di contenuti di altissima qualità; l’aggiunta di HBO Max come abbonamento aggiuntivo al nostro catalogo esistente di serie di livello mondiale, film di successo ed eventi sportivi in diretta è un passo importante nel nostro obiettivo di diventare la prima destinazione di intrattenimento per i nostri clienti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

hbo max 232 anche su prime video

© Davidemaggio.it - HBO Max è anche su Prime Video

Leggi anche: HBO Max in Italia | Il servizio in arrivo su Prime Video

Leggi anche: Migliori documentari da guardare a casa su netflix prime video hbo max e altri piattaforme

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

hbo max 232 primeHBO Max &#232; anche su Prime Video - Grazie a un nuovo accordo pluriennale, il servizio streaming di WBD sarà disponibile anche ... davidemaggio.it

hbo max 232 primeHBO Max sbarca in Italia: accordo con Prime Video e Tim e nuova sfida nel mercato dello streaming. Cosa cambia per gli utenti italiani - Discovery &#232; disponibile come abbonamento aggiuntivo su Prime Video e TimVision con serie, film e sport ... affaritaliani.it

hbo max 232 primeHBO Max arriva in Italia su Prime Video: annunciato un accordo con Warner Bros. - Discovery che porta HBO Max all'interno del servizio video di Amazon in Italia, attraverso un abbonamento aggiuntivo. multiplayer.it

HBOMAX vs Amazon Prime (2026) | Qual è davvero il migliore?

Video HBOMAX vs Amazon Prime (2026) | Qual è davvero il migliore?

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.