HBO Max è anche su Prime Video

HBO Max è ora disponibile anche su Prime Video in Italia, grazie all'estensione della collaborazione tra Warner Bros. Discovery e Amazon. Questa integrazione permette agli utenti di accedere ai contenuti HBO Max attraverso la piattaforma di Prime Video, offrendo un'ulteriore opzione per la visione di film e serie. La partnership rafforza la presenza di HBO Max nel mercato italiano e amplia le possibilità di intrattenimento per gli abbonati.

È il giorno di HBO Max in Italia e Warner Bros. Discovery estende la collaborazione globale con Prime Video. Grazie a un nuovo accordo pluriennale, il servizio streaming di WBD sarà disponibile anche su Prime come abbonamento aggiuntivo per i clienti nei tre Paesi interessati (Italia, Germania e Austria). “Siamo molto felici di dare il benvenuto a HBO Max su Prime Video in Italia, Germania e Austria”, dichiara Elisabetta Carruba (Director, Prime Video Channels, EMEA), che sottolinea: HBO è sinonimo di contenuti di altissima qualità; l’aggiunta di HBO Max come abbonamento aggiuntivo al nostro catalogo esistente di serie di livello mondiale, film di successo ed eventi sportivi in diretta è un passo importante nel nostro obiettivo di diventare la prima destinazione di intrattenimento per i nostri clienti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - HBO Max è anche su Prime Video Leggi anche: HBO Max in Italia | Il servizio in arrivo su Prime Video Leggi anche: Migliori documentari da guardare a casa su netflix prime video hbo max e altri piattaforme Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. HBO Max è anche su Prime Video - Grazie a un nuovo accordo pluriennale, il servizio streaming di WBD sarà disponibile anche ... davidemaggio.it

HBO Max sbarca in Italia: accordo con Prime Video e Tim e nuova sfida nel mercato dello streaming. Cosa cambia per gli utenti italiani - Discovery è disponibile come abbonamento aggiuntivo su Prime Video e TimVision con serie, film e sport ... affaritaliani.it

HBO Max arriva in Italia su Prime Video: annunciato un accordo con Warner Bros. - Discovery che porta HBO Max all'interno del servizio video di Amazon in Italia, attraverso un abbonamento aggiuntivo. multiplayer.it

HBOMAX vs Amazon Prime (2026) | Qual è davvero il migliore?

HBO Max arriva su Prime Video in Italia, Germania e Austria con serie originali e Olimpiadi 2026 x.com

