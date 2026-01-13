HBO Max è anche su Prime Video

HBO Max è ora disponibile anche su Prime Video in Italia. Questa collaborazione tra Warner Bros. Discovery e Amazon amplia l'accesso ai contenuti HBO Max, offrendo agli utenti una piattaforma consolidata per godere di una vasta gamma di film e serie. La partnership permette di accedere facilmente ai contenuti HBO Max tramite Prime Video, migliorando l’esperienza di streaming e semplificando la visibilità dei contenuti per gli utenti italiani.

È il giorno di HBO Max in Italia e Warner Bros. Discovery estende la collaborazione globale con Prime Video. Grazie a un nuovo accordo pluriennale, il servizio streaming di WBD sarà disponibile anche su Prime come abbonamento aggiuntivo per i clienti nei tre Paesi interessati (Italia, Germania e Austria). “Siamo molto felici di dare il benvenuto a HBO Max su Prime Video in Italia, Germania e Austria”, dichiara Elisabetta Carruba (Director, Prime Video Channels, EMEA), che sottolinea: HBO è sinonimo di contenuti di altissima qualità; l’aggiunta di HBO Max come abbonamento aggiuntivo al nostro catalogo esistente di serie di livello mondiale, film di successo ed eventi sportivi in diretta è un passo importante nel nostro obiettivo di diventare la prima destinazione di intrattenimento per i nostri clienti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

