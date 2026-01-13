HBO Max arriva in Italia | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova piattaforma streaming

HBO Max arriva in Italia, offrendo un’ampia selezione di film, serie e contenuti originali. La piattaforma si propone come una nuova opzione nel mercato dello streaming, integrando i cataloghi di HBO e Warner Bros. Con questa novità, gli utenti avranno accesso a un’ampia varietà di contenuti, disponibili su diversi dispositivi. Qui trovi tutte le informazioni essenziali per conoscere meglio HBO Max e le sue caratteristiche nel panorama italiano.

Il panorama dello streaming italiano si arricchisce di un nuovo protagonista. HBO Max, la piattaforma che riunisce i contenuti di HBO, Warner Bros., DC Universe e Eurosport, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel nostro Paese il 13 gennaio 2025, portando con sé un catalogo che promette di ridefinire gli standard dell’intrattenimento digitale. Un catalogo che guarda al mondo. Gli appassionati di serie TV potranno finalmente accedere all’intero universo HBO. Tra i titoli di punta spiccano serie come “The Last of Us”, “House of the Dragon”, “The White Lotus” e “Succession”, affiancate dai classici intramontabili come “Il trono di spade”, “Friends”, “The Sopranos” e “Sex and the City”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - HBO Max arriva in Italia: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova piattaforma streaming Leggi anche: HBO Max arriva finalmente in Italia: i titoli, i prezzi e tutto quello che c'è da sapere Leggi anche: Hbo max arriva in italia il 13 gennaio 2026: tutto quello che devi sapere Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Hbo Max arriva in Italia il 13 gennaio: che cosa non vedremo più sulle altre piattaforme; HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming; Hbo Max arriva in Italia: cosa cambia per Sky dal 2026; I Golden Globe 2026 e l’arrivo in Italia di HBO Max. HBO Max arriva in Italia: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova piattaforma streaming - contenuti, prezzi, abbonamenti e come vedere la nuova piattaforma streaming ... panorama.it

HBO Max arriva oggi in Italia: i film, le serie TV, i dispositivi e i prezzi - Oggi è il gran giorno di HBO Max: la piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery è disponibile dalle prime ore di questa mattina e sgomita per trovare un posto nel panorama già affollato. dday.it

HBO Max arriva in Italia su Prime Video | Tutti i dettagli - Stiamo parlando di HBO Max, che debutta ufficialmente in Italia come canale aggiuntivo su Prime Video, portando con sé un’i ... hdblog.it

