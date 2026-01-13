hbo max arriva in italia dal 13 gennaio 2026 con serie cult blockbuster e sport live

Dal 13 gennaio 2026, HBO Max debutta in Italia offrendo un’ampia selezione di contenuti. La piattaforma comprende serie HBO Original e Max Original, oltre a film Warner Bros. Pictures e sport in diretta. Un servizio che riunisce in un’unica soluzione intrattenimento di qualità, pensato per soddisfare diverse preferenze, con un catalogo vario e aggiornato regolarmente.

In un’unica piattaforma le serie HBO Original, le serie Max Original, i film Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe el’offerta sportiva di Eurosport. Le nuove produzioni italiane HBO Original al centro dell’offerta: Portobello, la prima produzione originale italiana targata HBO diretta da Marco Bellocchio, e il caso di Melania Rea, con protagonista Maria Esposito Ricchissima anche la scelta di film con i blockbuster Superman, The Batman, Dune, la saga di Harry Potter e i recenti successi al box office Weapons e The Conjuring: Il rito finale Tutti gli eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno trasmessi in diretta, disponibili per ogni abbonato e inclusi in ogni piano. 🔗 Leggi su Digital-news.it

