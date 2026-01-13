Hbo Max arriva in Italia cosa si può vedere | dalle Olimpiadi a una nuova serie con Emanuela Fanelli

Hbo Max è ora disponibile in Italia, offrendo un’ampia selezione di film e serie TV, sia classici che recenti. Tra le novità, la possibilità di seguire eventi come le Olimpiadi e di scoprire nuove produzioni, tra cui una serie con Emanuela Fanelli. La piattaforma rappresenta un’opzione valida per chi cerca contenuti diversificati e di qualità, con accesso facile e immediato.

Hbo Max è ufficialmente disponibile in Italia. Arriva una nuova piattaforma di streaming su cui guardare film e serie tv vecchie e nuove. Tante le novità in arrivo su Hbo Max ma, soprattutto, tante produzioni italiane in programma come una comedy con protagonista Emanuela Fanelli, un medical.

HBO Max arriva su Prime Video in Italia, Germania e Austria con serie originali e Olimpiadi 2026 - HBO Max arriva su Prime Video in Italia con serie originali e Olimpiadi 2026, offrendo produzioni HBO e Max, titoli Warner Bros e lo sport live di Milano ... digital-news.it

HBO Max arriva in Italia: accordi con Tim e Prime Video, prezzi e strategia di mercato - HBO Max sbarca in Italia e, come ogni sbarco che si rispetti, porta due valigie: i contenuti e la distribuzione. msn.com

