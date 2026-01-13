Hawaii l' impressionante fontana di lava all' interno del vulcano Kilauea

Il vulcano Kilauea, situato nel Hawai?i Volcanoes National Park, è uno dei vulcani più attivi al mondo. Recentemente, si è verificata una nuova attività, con l'emergere di una grande colonna di lava all’interno del cratere. Questa eruzione intermittente, iniziata il 23 dicembre 2024, testimonia l’attività geologica costante di questo importante sito naturale.

Una gigantesca colonna di lava si è alzata all’interno del vulcano Kilauea alle Hawaii. Situato nell’Hawai?i Volcanoes National Park, il Kilauea è uno dei vulcani più attivi al mondo, in eruzione intermittente dal 23 dicembre 2024. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

