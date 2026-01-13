Harvard University Men’s Soccer e Pescara Calcio confronto internazionale sulle rive dell' Adriatico FOTO

Recentemente, Pescara ha ospitato un confronto internazionale tra Harvard University Men’s Soccer e Pescara Calcio. L’evento, organizzato dalle due realtà sportive, ha rappresentato un’occasione di scambio e collaborazione tra il calcio italiano e quello statunitense. La presenza di entrambe le squadre sulle rive dell’Adriatico ha sottolineato l’importanza di iniziative volte a rafforzare i legami nel mondo del calcio a livello globale.

Nei giorni scorsi c'è stato un importante incontro organizzato dal Pescara Calcio e la Harvard Men’s Soccer in città. Al centro dell'appuntamento un confronto internazionale per il Settore Giovanile biancazzurro, da anni all'avanguardia non solo sul campo ma soprattutto per progetti. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

