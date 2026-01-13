Hamburger SV-Bayer Leverkusen | al Volksparkstadion vale tantissimo tra salvezza e Champions

Martedì 13 gennaio 2026 alle 19:30, il Volksparkstadion ospita una partita importante tra Hamburger SV e Bayer Leverkusen. La sfida, con implicazioni per la lotta alla salvezza e la qualificazione in Champions League, rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre. L'incontro mette in gioco obiettivi e prospettive differenti, rendendo l’appuntamento di grande rilievo per il campionato di Bundesliga.

Martedì 13 gennaio 2026 (ore 19:30 ) il Volksparkstadion ospita una sfida dal peso specifico enorme: l’ Hamburger SV, invischiato nella parte bassa della classifica, riceve il Bayer Leverkusen, impegnato nella corsa al top 4. Due obiettivi opposti, stessa urgenza: punti. Il momento dell’Amburgo: margine ridotto e nervi saldi. L’HSV non è in piena zona rossa, ma la classifica resta delicata: i punti di vantaggio sullo spareggio retrocessione non consentono passi falsi, anche perché alcune rivali hanno ancora una gara da recuperare. Nell’ultimo turno l’Amburgo ha incassato una sconfitta amara, maturata dopo un episodio chiave: avanti nel punteggio, la squadra è rimasta in dieci nella ripresa e ha finito per subire la rimonta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com

