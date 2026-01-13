Ha provato a uccidere la moglie che si prostituiva? Non è femminicidio

In Italia, il tentato femminicidio è un reato grave, spesso soggetto a interpretazioni complesse. Recentemente, un caso di Imperia ha suscitato discussioni: un uomo che ha tentato di uccidere la moglie, coinvolta in attività di prostituzione, non è stato accusato di femminicidio. Questa decisione evidenzia le sfumature legali e interpretative che influenzano le valutazioni giudiziarie in casi di violenza domestica.

Ha provato a ucciderla con forbici e coltello. Perché lei si prostituiva. E quindi un giudice di Imperia ha deciso di non contestaregli il tentato femminicidio. La storia è quella di un uomo di 65 anni che ha tentato di ammazzare la moglie brasiliana di 44 anni, che per sfuggire alla violenza si getta dal balcone. È successo tutto l ‘8 gennaio. Il pubblico ministero aveva contestato l’accusa di tentato femminicidio, con rischio di ergastolo. Ma il Gip Massimiliano Botti l’ha derubricata a tentato omicidio, perché non ci sono le condizioni del femminicidio. Femminicidio e prostituzione. Il giudice, scrive La Stampa, dice di aver applicato la legge 181 del 2 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Open.online

