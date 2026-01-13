GuglielMotel a un anno dalla chiusura si cercano acquirenti | in vendita per 7,2 milioni un mese di tempo per le offerte

A un anno dalla chiusura, il GuglielMotel di Brembate è in vendita, con un prezzo di 7,2 milioni di euro. L’immobile, ad uso alberghiero, comprende due fabbricati indipendenti collegati al primo piano da una passerella chiusa. È disponibile un mese di tempo per presentare le offerte, offrendo un’opportunità di investimento in una struttura con potenzialità di sviluppo.

Brembate. “Immobile ad uso alberghiero, oggi denominato GuglielMotel, composto da due fabbricati indipendenti di diverse proprietà uniti al solo primo piano tramite una passerella chiusa. L’ingresso carraio, unico per l’intero immobile, avviene da via Delle Industrie n.1?: recita così l’inizio dell’invito a offrire relativo alla storica struttura ricettiva a 4 stelle di Brembate, chiusa dallo scorso gennaio e interessata da una procedura di liquidazione avviata in seguito all’istanza presentata da uno dei soci. Una storia che nell’ultimo decennio ha subito diverse evoluzioni, a partire dall’ambizioso ampliamento portato a termine dalla proprietà e dal successivo tentativo di vendita datato 2017. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

