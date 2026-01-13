Gruppo di ricerca sulla storia dell’Orfanatrofio militare sito nel Castello di Baia

Il Gruppo di ricerca sulla storia dell’Orfanatrofio militare nel Castello di Baia si dedica allo studio di archivi, testimonianze e immagini per ricostruire la vicenda dei bambini rinchiusi in questa struttura. Attraverso un’analisi accurata delle fonti, l’obiettivo è preservare e condividere la memoria di un capitolo significativo della storia locale, offrendo uno sguardo rispettoso e documentato su un passato ancora poco conosciuto.

Archivi, testimonianze e immagini per riportare alla luce la storia dei bambini rinchiusi nel Castello di Baia.. La Fondazione Valenzi e l’Amministrazione Comunale della città di Bacoli in un incontro congiunto hanno deciso di approfondire la conoscenza storica dell’ Orfanotrofio militare creato nel periodo fascista nel Castello aragonese di Baia, chiuso poi dalla giunta Valenzi del Comune di Napoli nel 1975 per le pessime condizioni in cui venivano tenuti i giovanissimi ospiti. Lucia Valenzi e il Sindaco Josi Della Ragione hanno affidato ad un gruppo di studiosi l’incarico di realizzare sul tema ricerche storiche archivistiche, iconografiche, ricerche sulla stampa periodica e anche con l’utilizzo di interviste audio e video a testimoni dell’epoca L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Gruppo di ricerca sulla storia dell’Orfanatrofio militare sito nel Castello di Baia Leggi anche: La storia dell'infelice duchessa Caterina, morta nel castello di Monza Leggi anche: Bergarè: al Castello Aragonese giornata di studio "Il bergamotto: storia, ricerca e innovazione" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella - GRAIM (@minieredellamajella) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.