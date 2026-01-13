Groenlandia mercoledì incontro alla Casa Bianca con Danimarca e Usa | ci sarà anche Vance
Mercoledì alla Casa Bianca si terrà un incontro tra rappresentanti della Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti, con la partecipazione anche del vicepresidente J.D. Vance. L’appuntamento si concentrerà sulle questioni strategiche e ambientali relative all’isola artica, in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla regione. Un momento di confronto tra le parti per discutere il futuro e le implicazioni di questa importante area geopolitica.
Anche il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, parteciperà all’incontro che si terrà domani, mercoledì, alla Casa Bianca, tra Groenlandia, Danimarca e Usa sul futuro dell’isola artica. Lo ha annunciato alla stampa il ministro degli Esteri della Danimarca Lars Løkke Rasmussen. Anche il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, sarà presente, oltre alla ministra degli Esteri groenlandese, Vivian Motzfeld. Lo riporta il quotidiano danese Berlingske. Il vertice richiesto da Danimarca e Groenlandia. Rasmussen ha aggiunto che sono stati la Danimarca e la Groenlandia a richiedere l’incontro, per discutere di persona le ultime novità sulla Groenlandia dopo i commenti sempre più assertivi dei funzionari statunitensi, tra cui quelli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sulla volontà di controllare il territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
