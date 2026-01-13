Groenlandia l’annuncio del premier | Tra Trump e Europa ecco chi scegliamo Cambia tutto!

Il primo ministro della Groenlandia ha chiarito la posizione dell’isola, confermando il mantenimento del legame con il Regno di Danimarca e respingendo qualsiasi ipotesi di integrazione con gli Stati Uniti. Questa dichiarazione segna un importante passo nel definire il futuro politico e strategico della Groenlandia, in un contesto di attenzione internazionale e di cambiamenti geopolitici nella regione.

La Groenlandia ribadisce la propria collocazione all’interno del Regno di Danimarca e respinge l’ipotesi di un’eventuale integrazione negli Stati Uniti. A chiarire la posizione ufficiale è stato il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen, intervenuto in seguito alle più recenti dichiarazioni di Donald Trump sul destino politico dell’isola. «Una cosa deve essere chiara a tutti: la Groenlandia non vuole appartenere agli Stati Uniti, non vuole essere governata dagli Stati Uniti, non vuole essere parte degli Stati Uniti», ha affermato Nielsen. «Scegliamo la Groenlandia che conosciamo oggi e che è parte del Regno di Danimarca», ha aggiunto, confermando la volontà di mantenere l’attuale assetto istituzionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

