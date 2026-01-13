Groenlandia la Nato vuole aumentare presenza militare | lunedì il vertice a Bruxelles

Il prossimo lunedì a Bruxelles si terrà un vertice NATO per discutere un possibile aumento della presenza militare in Groenlandia. La decisione nasce dalla crescente attività navale di Cina e Russia nel mar Glaciale Artico, che rappresenta una nuova sfida strategica per la sicurezza della regione. L'incontro mira a valutare le risposte più appropriate per garantire stabilità e difesa nelle aree artiche.

Un tentativo di rispondere alle minacce che provengono dalla presenza di navi cinesi e russe sul mar Glaciale Artico. "Abbiamo bisogno di una presenza più forte in Groenlandia, senza dubbio anche della Nato", ha sostenuto dichiarato il ministro della difesa danese, sottolineando la gravità del problema in corso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

