Groenlandia la ministra delle Risorse minerarie | Non abbiamo intenzione di diventare americani

La Groenlandia si esprime in modo deciso riguardo alle recenti proposte di acquisizione da parte degli Stati Uniti. La ministra delle Risorse minerarie ha dichiarato che l'isola non intende cambiare sovranità o diventare parte degli Stati Uniti. Questa presa di posizione sottolinea l'importanza di mantenere l'autonomia e la propria identità in un contesto internazionale in evoluzione.

La Groenlandia alza la voce in merito alla decisione di Donald Trump di voler prendere possesso dell’isola artica. “Non abbiamo alcuna intenzione di diventare americani. Non è qualcosa a cui abbiamo mirato, per cui abbiamo lavorato. A abbiamo cercato di collaborare maggiormente con gli americani per molti, molti anni. Siamo alleati degli Stati Uniti ma non ci consideriamo americani. Siamo molto felici di far parte del Regno di Danimarca. Per altri questo potrebbe essere solo un pezzo di terra ma per noi è casa nostra “, ha detto Naaja Nathanielsen, ministra dell’Economia e delle Risorse minerarie della Groenlandia, durante una conferenza stampa a Londra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

