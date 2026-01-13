Groenlandia il disegno di legge repubblicano per annetterla agli Usa Fermiamo Trump | la lettera di 200 ricercatori

Recentemente, si sono susseguite due proposte legislative contrapposte riguardanti la Groenlandia. I Repubblicani propongono di annettere l’isola agli Stati Uniti, trasformandola nel 51° stato, mentre i Democratici lavorano a un testo per impedire questa eventualità, opponendosi alle intenzioni di Donald Trump. La vicenda evidenzia le tensioni politiche e le diverse strategie sul futuro di questa regione strategica.

Due leggi e di due segni opposti. Da una parte i Repubblicani che presentano una proposta per annettere la Groenlandia e trasformarla nel 51mo stato degli Usa, dall’altra i democratici che per rispondere alla mossa del Gop studiano un testo per fermare le ambizioni di Donald Trump sul territorio danese. L’isola più grande dell’ Artico resta al centro delle tensioni geopolitiche internazionali e nelle mire del presidente degli Stati Uniti, che vuole sottrarla all’influenza e allo sfruttamento di Cina e Russia. Nei giorni scorsi il governo britannico e alcuni Paesi dell’Ue, in particolare Germania e Francia, hanno iniziato a confrontarsi sull’invio di truppe europee per proteggere la Groenlandia proprio da Mosca e Pechino, nella speranza di convincere Trump ad abbandonare le sue ambizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

