Groenlandia Frederiksen e Nielsen | L’isola non sarà di proprietà non sarà governata e non farà parte degli Usa
Durante una conferenza stampa a Copenaghen, il primo ministro danese Mette Frederiksen e il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen hanno chiarito che la Groenlandia non sarà di proprietà, non sarà governata né farà parte degli Stati Uniti. Le dichiarazioni mirano a definire la posizione ufficiale sulla sovranità dell’isola, sottolineando il suo status attuale e il rispetto per l’autonomia groenlandese.
Una conferenza stampa a Copenaghen per mettere in chiaro alcuni concetti. I protagonisti sono il primo ministro danese Mette Frederiksen e il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen. Il destinatario del messaggio è Donald Trump, che continua a sostenere che la Groenlandia deve finire sotto il controllo degli Stati Uniti. C’è “una cosa che tutti devono capire”, esordisce Nielsen, prendendo qualche secondo di pausa. “La Groenlandia non sarà di proprietà degli Stati Uniti. La Groenlandia non sarà governata dagli Stati Uniti. La Groenlandia non farà parte degli Stati Uniti”. “Se dobbiamo scegliere tra gli Stati Uniti e la Danimarca, scegliamo la Danimarca”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Groenlandia, ecco le “opzioni sul tavolo” di Trump. Miller: “Farà parte degli Usa”
Leggi anche: Il primo ministro danese Frederiksen chiede agli USA di cessare la pressione sulla Groenlandia
Groenlandia, Frederiksen e Nielsen: “L’isola non sarà di proprietà, non sarà governata e non farà parte degli Usa” - I premier di Danimarca e Groenlandia chiariscono a Trump: "L'isola non sarà di proprietà, non sarà governata e non farà parte degli USA" ... ilfattoquotidiano.it
Groenlandia, il premier Nielsen afferma che gli Stati Uniti "non sono stati rispettosi" nei confronti dell'isola - In visita in Danimarca, di cui la Groenlandia è un territorio autonomo, il premier groenlandese Jens- it.euronews.com
Trump, dopo il Venezuela vuole la Groenlandia a tutti i costi. La furia del premier Nielsen: "Basta fantasie e insinuazioni, serve rispetto" - La risposta di Nielsen alle dichiarazioni del presidente americano, ossessionato dall'annessione dell'isola agli Usa ... affaritaliani.it
In Groenlandia le reazioni ai commenti di Trump: Inaccettabile nel mondo civilizzato
TASS (TELEGRAM) * «LE DICHIARAZIONI DI TRUMP E MILLER SULLE RIVENDICAZIONI DI WASHINGTON SULLA GROENLANDIA HANNO SUSCITATO SORPRESA NEL PRIMO MINISTRO DANESE FREDERIKSEN E NEI LEADER EUROPEI» x.com
DANIMARCA-USA: GROENLANDIA… E SE SUCCEDESSE L’INEVITABILE Come ha detto la premier danese Mette Frederiksen, «se gli Stati Uniti scelgono di attaccare un altro Paese della Nato, allora tutto finisce, compresa la Nato stessa e quindi la sicure - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.