Groenlandia Frederiksen e Nielsen | L’isola non sarà di proprietà non sarà governata e non farà parte degli Usa

Durante una conferenza stampa a Copenaghen, il primo ministro danese Mette Frederiksen e il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen hanno chiarito che la Groenlandia non sarà di proprietà, non sarà governata né farà parte degli Stati Uniti. Le dichiarazioni mirano a definire la posizione ufficiale sulla sovranità dell’isola, sottolineando il suo status attuale e il rispetto per l’autonomia groenlandese.

Una conferenza stampa a Copenaghen per mettere in chiaro alcuni concetti. I protagonisti sono il primo ministro danese Mette Frederiksen e il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen. Il destinatario del messaggio è Donald Trump, che continua a sostenere che la Groenlandia deve finire sotto il controllo degli Stati Uniti. C’è “una cosa che tutti devono capire”, esordisce Nielsen, prendendo qualche secondo di pausa. “La Groenlandia non sarà di proprietà degli Stati Uniti. La Groenlandia non sarà governata dagli Stati Uniti. La Groenlandia non farà parte degli Stati Uniti”. “Se dobbiamo scegliere tra gli Stati Uniti e la Danimarca, scegliamo la Danimarca”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

