Groenlandia deputato repubblicano presenta disegno di legge per annessione a Usa

Un deputato repubblicano ha presentato un disegno di legge che propone l’annessione della Groenlandia agli Stati Uniti, rendendola il 51º stato del paese. La proposta solleva questioni di natura politica, strategica e ambientale, e rappresenta un possibile cambiamento nei rapporti tra Groenlandia e Stati Uniti. La discussione su questa iniziativa si inserisce nel contesto delle dinamiche geopolitiche e delle risorse disponibili nella regione.

(Adnkronos) – Un disegno di legge per annettere la Groenlandia e trasformarla nel 51mo stato degli Usa. E' la proposta sottoposta dal deputato repubblicano Randy Fine alla Camera dei Rappresentanti di Washington, primo atto 'ufficiale' nei confronti del territorio semi-autonomo che attualmente fa parte della Danimarca.

