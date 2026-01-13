Gregna Sant' Andrea adesso ha la sua piazza nel quartiere mancava un punto di ritrovo

A Gregna Sant’Andrea, quartiere del VII Municipio a Roma, manca da tempo di un punto di ritrovo centrale. Recentemente, è stata inaugurata la nuova piazza, offrendo uno spazio di aggregazione per i residenti. Situato nella periferia est della città, poco fuori dal Grande Raccordo Anulare, il quartiere si caratterizza per l'assenza di farmacie, supermercati e marciapiedi. La piazza rappresenta un passo importante per migliorare la vivibilità e la socializzazione locale.

A Gregna Sant'Andrea, un quartiere del VII Municipio, nella periferia est di Roma, poco fuori dal Grande Raccordo Anulare, non ci sono farmacie, supermercati né marciapiedi. E (raccontano i residenti): "senza l'auto non si può andare da nessuna parte".Rimasto spesso dimenticato al succedersi. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

