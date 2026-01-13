Gregna Sant' Andrea adesso ha la sua piazza nel quartiere mancava un punto di ritrovo

A Gregna Sant’Andrea, quartiere del VII Municipio a Roma, manca da tempo di un punto di ritrovo centrale. Recentemente, è stata inaugurata la nuova piazza, offrendo uno spazio di aggregazione per i residenti. Situato nella periferia est della città, poco fuori dal Grande Raccordo Anulare, il quartiere si caratterizza per l'assenza di farmacie, supermercati e marciapiedi. La piazza rappresenta un passo importante per migliorare la vivibilità e la socializzazione locale.

A Gregna Sant'Andrea, un quartiere del VII Municipio, nella periferia est di Roma, poco fuori dal Grande Raccordo Anulare, non ci sono farmacie, supermercati né marciapiedi. E (raccontano i residenti): "senza l'auto non si può andare da nessuna parte".Rimasto spesso dimenticato al succedersi. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Roma: nasce prima piazza attrezzata a Gregna Sant’Andrea, Gualtieri “punto d’inizio” Leggi anche: Lutto al quartiere di Porta Sant’Andrea, ieri è venuto a mancare Andrea Cini Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maria Vera Genchi. Gregna Sant’Andrea, partiti i lavori per la prima piazza del quartiere - Il progetto di dotare il Gregna Sant'Andrea di una piazza era stato messo nero su bianco dalla precedente amministrazione. romatoday.it I bambini della III F, della scuola primaria Gregna S. Andrea, hanno messo in scena Il canto di Natale di Charles Dickens. Una storia che fa riflettere sulle conseguenze che derivano dalle proprie scelte e che ci fa capire che non è mai troppo tardi per cambiare - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.