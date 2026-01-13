Grazie alle mie lezioni un papà ha ripreso a studiare Mi sono commosso il racconto di Schettini

Vincenzo Schettini riprende la sua tournée teatrale, portando in scena un progetto che unisce spettacolo e divulgazione scientifica. Attraverso le sue lezioni, ha aiutato molte persone a riscoprire il piacere di apprendere, come dimostra il racconto di un padre che ha ripreso a studiare. Un esempio di come l’arte e la scienza possano incontrarsi per ispirare e motivare.

