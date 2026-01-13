Grazie alle mie lezioni un papà ha ripreso a studiare Mi sono commosso il racconto di Schettini
Vincenzo Schettini riprende la sua tournée teatrale, portando in scena un progetto che unisce spettacolo e divulgazione scientifica. Attraverso le sue lezioni, ha aiutato molte persone a riscoprire il piacere di apprendere, come dimostra il racconto di un padre che ha ripreso a studiare. Un esempio di come l’arte e la scienza possano incontrarsi per ispirare e motivare.
La tournée teatrale di Vincenzo Schettini è ripresa. Si tratta dell’ultimo giro di date dedicate al progetto scenico costruito intorno a una lezione di fisica. Sul palco, il format didattico prende una forma diversa, e il pubblico continua a rispondere con una partecipazione vivace. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
