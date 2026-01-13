Il Grande Fratello Vip 2026 si appresta a tornare in onda a marzo, con Ilary Blasi nuovamente alla guida del programma. Nonostante le recenti difficoltà di Mediaset, fonti confermano che il reality più seguito d’Italia continuerà a essere trasmesso regolarmente. L’edizione di quest’anno si preannuncia con alcune novità, mantenendo la tradizione di un appuntamento televisivo molto atteso dal pubblico.

Il Grande Fratello Vip 2026 è pronto a partire a marzo e, nonostante i recenti terremoti a Mediaset, Fanpage conferma che il reality più spiato d’Italia tornerà regolarmente sul piccolo schermo. La vera novità riguarda la conduzione: questa settimana potrebbe segnare la svolta decisiva per la firma di Ilary Blasi, attualmente in trattative con l’azienda. Se Blasi sarà confermata, la notizia è di quelle che sorprendono, perché tornerà al timone di un programma di primo piano, indirettamente grazie a Fabrizio Corona, con cui aveva avuto uno scontro durissimo nel 2018. Ma andiamo con ordine. Ilary Blasi, che aveva già condotto il Grande Fratello dal 2016 al 2018 come conduttrice, potrebbe quindi riprendere il ruolo che la rese celebre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Grande Fratello 2026: Ilary Blasi torna al timone… e tutto grazie a Corona

