Grande delusione per Francesco Sarcina | Immensamente Giulia la sua opera rock non si farà più

Francesco Sarcina comunica con rammarico che l’opera rock “Immensamente Giulia”, ispirata al successo “Dedicato a Te” de Le Vibrazioni, non vedrà più la luce. La decisione rappresenta una delusione personale e professionale, interrompendo un progetto a lungo atteso. Si tratta di un cambiamento che influenzerà il percorso artistico e le aspettative dei fan, lasciando aperta la possibilità di future iniziative.

Brutto colpo per Francesco Sarcina: Immensamente Giulia, l’opera rock tratta dal successo de Le Vibrazioni del 2003, Dedicato a Te, non si farà più. Lo spettacolo avrebbe dovuto debuttare al Teatro Nazionale di Milano il 14 marzo, ma qualcosa è andato storto. A dare la notizia della cancellazione, dovuta a una scarsa prevendita di biglietti, è stato lo stesso cantante, attraverso un video pubblicato su Instagram. «Questo spettacolo non si farà. non ha venduto abbastanza biglietti anche se non si era partiti con la promozione. Questo mi fa capire che oggi bastano solo venti giorni per decretare la fine di un progetto e uccidere il lavoro di più di venti persone», ha rivelato, comprensibilmente deluso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

