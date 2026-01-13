GPS GaE percorsi abilitanti concorso PNRR3 | tanti dubbi tante domande e tante risposte
Le procedure per i docenti precari, tra GPS, GaE, percorsi abilitanti e concorsi PNRR3, stanno entrando nel vivo. Con l’avvicinarsi delle scadenze e degli aggiornamenti, è importante conoscere i passaggi necessari e le differenze tra le varie procedure, come il secondo ciclo Indire per la specializzazione sul sostegno. In questo articolo, chiariremo i principali dubbi e forniremo informazioni utili per orientarsi nel panorama delle opportunità formative e di assunzione.
GaE, GPS, elenchi regionali, secondo ciclo Indire specializzazione sostegno: sono tante le procedure che nelle prossime settimane interesseranno i docenti precari. Al momento aperta solo la domanda per le GaE, con scadenza 22 gennaio ore 23.59. Ne parliamo con Sonia Cannas, esperta in normative scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
