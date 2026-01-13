Goretzka-Milan a zero in estate ad una condizione Domenica gol al Wolfsburg

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, potrebbe lasciare il club a fine stagione senza costi di trasferimento, a condizione di raggiungere un certo livello di rendimento. Domenica ha segnato contro il Wolfsburg, rafforzando l'interesse di diversi club italiani, tra cui il Milan. La trattativa, secondo fonti di mercato, potrebbe concretizzarsi in vista dell’estate, offrendo ai rossoneri un’opportunità di rinforzo a parametro zero.

Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista del Bayern Monaco di Vincent Kompany, al Milan nel prossimo calciomercato estivo? Gianluca Di Marzio ('Sky Sport') ha sganciato la bomba. Vediamo come sta andando la sua stagione in Germania. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

