Golden Globe 2026 Mark Ruffalo con la spilla di Renee Good

Durante i Golden Globe 2026 a Los Angeles, Mark Ruffalo ha indossato una spilla in omaggio a Renee Good, ricordandola con discrezione e rispetto. L’evento si è svolto nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, offrendo un momento di riconoscimento silenzioso e significativo. Questa scelta del protagonista ha attirato l’attenzione, sottolineando il suo modo di ricordare una figura importante senza eccessi o clamori.

Mark Ruffalo ha ricordato Renee Good in occasione dei Golden Globe 2026, andati in scena a Los Angeles nella notte tra l’11 e il 12 gennaio. L’attore statunitense durante la kermesse cinematografica ha indossato una spilla con la scritta “Be Good”, in memoria della 37enne uccisa dall’agente dell’Immigration and Customs Enforcement Jonathan Ross. Il 58enne del Wisconsin non è nuovo a iniziative simili: nel 2024 si era presentato agli Oscar con una spilla in solidarietà del popolo palestinese e più volte ha criticato la presidenza di Donald Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Golden Globe 2026, Mark Ruffalo con la spilla di Renee Good Leggi anche: Mark Ruffalo e la spilla “Be Good” ai Golden Globes: il significato del gesto Leggi anche: Mark Ruffalo al Golden Globes 2026 protesta contro l’ICE e Trump: il significato della spilla Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Golden Globes 2026, il discorso di Mark Ruffalo contro la violenza dell'ICE; Mark Ruffalo e gli altri: Hollywood si fa (più o meno) politica ai Golden Globe 2026; Tutti i momenti che non dimenticheremo della cerimonia dei Golden Globes 2026; I vincitori dei Golden Globes 2026 per i film e le serie tv: l'elenco completo. Golden Globe 2026, Mark Ruffalo con la spilla di Renee Good - (LaPresse) Mark Ruffalo ha ricordato Renee Good in occasione dei Golden Globe, andati in scena a Los Angeles nella notte tra l'11 e il 12 ... stream24.ilsole24ore.com

Mark Ruffalo shock ai Golden Globe 2026: la spilla “Be Good” scatena Hollywood (e fa infuriare Trump) - Mark Ruffalo shock ai Golden Globe 2026: altro che smoking e paillettes: Protagonista assoluta? blogdilifestyle.it

Mark Ruffalo attacca Trump: “È il peggior essere umano”. Il significato della spilla “Be Good” indossata dall’attore - Sul red carpet dei Golden Globe 2026 alcuni candidati e presentatori, tra cui Wanda Sykes, Natasha Lyonne e Mark Ruffalo, hanno indossato una spilla con la scritta “Be Good” o un’altra con la scritta ... blitzquotidiano.it

Mark Ruffalo indossa la spilla di Renee Nicole Good ai Golden Globes dopo la sparatoria all'ICE e...

Due Golden Globe®, un’emozione infinita Ecco gli scatti di una serata indimenticabile: Hamnet - Nel nome del figlio ha vinto il premio come Miglior Film Drammatico e Jessie Buckley il premio come Miglior Attrice in un Film Drammatico. #HamnetIlFilm arri - facebook.com facebook

Una Battaglia Dopo l’Altra incanta ai Golden Globe! Congratulazioni a tutto il team per i quattro premi vinti! [2/2] x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.