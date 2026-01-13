Gli studenti entrano con Hera nei Laboratori del Gran Sasso

Gli studenti hanno l’opportunità di avvicinarsi alla ricerca scientifica grazie a ‘Un pozzo di scienza’, il progetto gratuito del Gruppo Hera. In occasione dei vent’anni, è previsto un collegamento diretto con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, il principale centro di ricerca sotterraneo al mondo dedicato alla fisica astroparticellare. Un’occasione per esplorare argomenti come materia oscura, neutrini ed evoluzione stellare in modo semplice e accessibile.

Materia oscura, neutrini ed evoluzione stellare entrano in classe grazie a 'Un pozzo di scienza', il progetto gratuito di divulgazione scientifica del Gruppo Hera che celebra i vent'anni con un appuntamento speciale: un collegamento diretto con i Laboratori nazionali del Gran Sasso dell' Infn, il più importante centro di ricerca sotterraneo al mondo per la fisica astroparticellare. Martedì 20 gennaio, dalle 10 alle 12, una ventina di classi del biennio e triennio delle scuole superiori – tra cui anche istituti imolesi – parteciperanno all'evento online, per il quale le iscrizioni sono ancora aperte.

