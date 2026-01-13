Gli orafi aretini puntano sul Sudamerica Tra crisi e prezzi pazzi 51 aziende di Cna alla fiera di Vicenza
Gli orafi di Arezzo puntano sul mercato sudamericano, cercando nuove opportunità di crescita. In un contesto di crisi e prezzi elevati, 51 aziende associate a Cna parteciperanno a VicenzaOro, la principale fiera del settore. L’evento, che apre il 16 gennaio, rappresenta un’occasione per confrontarsi con le sfide attuali e individuare strategie di sviluppo in un mercato globale complesso.
Venerdì 16 gennaio apre i battenti VicenzaOro, una fiera che cade in un momento veramente delicato per il settore orafo, alle prese con la corsa vertiginosa del prezzo del metallo e con la difficile situazione internazionale.Per Cna Arezzo la partecipazione delle proprie aziende alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Vicenzaoro: 51 aziende targate Cna in un momento di grande difficoltà
Leggi anche: Anche la Di Muzio Laterizi di Alanno tra le aziende presenti alla Fiera delle Costruzioni
La sfida degli orafi aretini a VicenzaOro. Benvenuto: “Mai smettere di crederci, un’occasione unica per il rilancio” - Arezzo, 5 settembre 2025 – Da oggi al 9 settembre si apre a Vicenza la più importante fiera internazionale dedicata al gioiello, un palcoscenico che richiama buyer da tutto il mondo e che rappresenta ... lanazione.it
ArezzoTv. . Anche gli agricoltori aretini a Bruxelles contro i tagli a Pac e Mercosur. L'annuncio di Coldiretti Arezzo durante il pranzo degli auguri che si è tenuto a Cortona. Un momento per fare il punto anche di un anno che si sta avviando alla conclusione, il 2 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.