Gli orafi aretini puntano sul Sudamerica Tra crisi e prezzi pazzi 51 aziende di Cna alla fiera di Vicenza

Gli orafi di Arezzo puntano sul mercato sudamericano, cercando nuove opportunità di crescita. In un contesto di crisi e prezzi elevati, 51 aziende associate a Cna parteciperanno a VicenzaOro, la principale fiera del settore. L’evento, che apre il 16 gennaio, rappresenta un’occasione per confrontarsi con le sfide attuali e individuare strategie di sviluppo in un mercato globale complesso.

Venerdì 16 gennaio apre i battenti VicenzaOro, una fiera che cade in un momento veramente delicato per il settore orafo, alle prese con la corsa vertiginosa del prezzo del metallo e con la difficile situazione internazionale.Per Cna Arezzo la partecipazione delle proprie aziende alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

