gli occhi del musicista riparte su rai 2 con irene grandi e adriano panatta tra i primi ospiti

Questa sera, martedì 13 gennaio, dopo l’appuntamento con Il Collegio, la seconda serata di Rai 2 si accende all’insegna della musica d’autore con la terza stagione de Gli Occhi del Musicista, il programma di Rai Cultura condotto da Enrico Ruggeri, con la partecipazione di Alice De Andrè, giovane attrice e regista, e dell’attore e comico Vincenzo Albano. In tutto saranno cinque puntate, due in onda questa settimana, oggi e domani, ognuna delle quali avrà un tema specifico, sviluppato attraverso racconti e performance. Anticipazioni e ospiti del 13 e 14 gennaio 2026. ‘Il viaggio’ con Irene Grandi e Adriano Panatta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Dopo il successo delle prime due stagioni, torna da martedì 13 gennaio – e fino al 3 febbraio – alle 23.