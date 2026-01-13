gli italiani stanno col carabiniere non con i giudici

In Italia, l’opinione pubblica si schiera spesso con i carabinieri, specialmente in casi di intervento diretto come quello in cui un militare ha ucciso un criminale per proteggere un collega. La solidarietà verso le forze dell’ordine si manifesta con un sostegno concreto, riflettendo un senso di vicinanza e fiducia nelle loro azioni quotidiane. Questo atteggiamento evidenzia l’importanza di un rapporto di fiducia tra cittadini e forze di sicurezza.

I lettori rispondono con grande generosità alla richiesta di aiutare il militare che ha ucciso un criminale per salvare un suo collega. Dimostrano che c’è ancora capacità di indignarsi e reagire a certe sentenze. Il 22 e 23 marzo il referendum sulla giustizia. Cari lettori, oggi devo dirvi grazie. E non perché ogni giorno comprate La Verità, ma per la generosità con cui avete risposto al nostro appello. Giovedì scorso abbiamo raccontato l’incredibile sentenza che ha condannato un vicebrigadiere dei carabinieri non soltanto a tre anni di carcere per aver sparato - uccidendolo - a un ladro che aveva aggredito e ferito un collega, ma anche a risarcire la famiglia del malvivente con una provvisionale di 125. 🔗 Leggi su Laverita.info

