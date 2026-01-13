gli errori che il regime iraniano non ha intenzione di evitare con trump

L’Iran mantiene una posizione ambigua rispetto al dialogo con gli Stati Uniti. Recentemente, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha contattato l’inviato speciale americano Steve Witkoff, sollevando domande sulle reali intenzioni di Teheran. Questa comunicazione evidenzia le complessità delle relazioni tra i due paesi e gli errori che il regime iraniano potrebbe voler evitare nel corso di eventuali negoziati.

La Repubblica islamica dell'Iran vuole parlare o fa finta di volerlo. Domenica il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha contattato Steve Witkoff, l'inviato speciale degli Stati Uniti in.

