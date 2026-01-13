Gli arbitri chiedono una squalifica esemplare per Conte anche tre giornate è andato oltre Salta la Juventus?

Gli arbitri hanno richiesto una squalifica esemplare per Antonio Conte, ritenendo che abbia oltrepassato i limiti consentiti. La decisione potrebbe influire sulla presenza del tecnico in panchina e avere ripercussioni sulla Juventus, sua squadra attuale. Il caso solleva questioni sulla gestione delle condotte durante le partite e sui provvedimenti disciplinari necessari per garantire il rispetto delle norme sportive.

Gli arbitri chiedono una squalifica esemplare per Conte, “è andato oltre”. Salta la Juventus? Il tema del giorno è Antonio Conte. Ancora lui. Sempre lui. Con quel «vergognatevi tutti» gridato in faccia al quarto uomo dopo l’assegnazione del rigore all’Inter. Adesso rischia una squalifica fino a tre giornate. Non è chiaro se la squalifica partirà dal recupero di domani contro il Parma. È importante per capire se Antonio ci sarà nel ritorno allo Stadium che è tra tre partite di campionato: il recupero contro il Parma, poi il Sassuolo e infine la Juventus. Intanto scrive il Corriere della Sera con Carlos Passerini: Quello di dome­nica sera a San Siro era rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

