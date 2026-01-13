Gli 80 anni di Enrico Montesano a teatro | ecco Ottanta voglia di stare con voi
Enrico Montesano celebra i suoi 80 anni con lo spettacolo
Milano – Enrico Montesano festeggia il traguardo degli 80 ann i (raggiunto lo scorso 7 giugno) tornando sul palco con lo spettacolo "Ottanta voglia di stare con voi ”, in scena il 31 gennaio (ore 20.30) al Teatro Intred di Varese e il 3 febbraio (ore 20.30) al Teatro Nazionale di Milano. Nello show, Montesano ripercorre i cambiamenti sociali e culturali dal dopoguerra a oggi, dando vita a un racconto che fonde passato e attualità in un continuo dialogo della memoria. Un’occasione per celebrare anche personaggi indimenticabili come Torquato il Pensionato, la romantica Donna Inglese, il mitico Pomata di Febbre da cavallo, Rugantino e il Conte Tacchia: tutte maschere che hanno contrassegnato l’immaginario collettivo italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: OTTANTA voglia di stare con voi, il 16 gennaio Enrico Montesano in scena al Teatro Comunale
Leggi anche: Enrico Montesano in 'Ottanta voglia di stare con voi'
Enrico Montesano festeggia i suoi 80 anni a Varese: sul palco con Ottanta voglia di stare con voi; Benevento, Enrico Montesano celebra gli 80 anni con uno spettacolo al Teatro Comunale Vittorio Emanuele; OTTANTA voglia di stare con voi il 16 gennaio Enrico Montesano in scena al Teatro Comunale.
Gli 80 anni di Enrico Montesano a teatro: ecco "Ottanta voglia di stare con voi" - Lo spettacolo è un viaggio tra i mille volti dell’attore romano ... msn.com
Enrico Montesano festeggia i suoi 80 anni a Varese: sul palco con “Ottanta voglia di stare con voi” - Uno spettacolo che intreccia i ricordi di una carriera leggendaria – da Rugantino a Pomata – con l'ironia tagliente sull'attualità ... varesenews.it
Benevento, Enrico Montesano celebra gli 80 anni con uno spettacolo al Teatro Comunale "Vittorio Emanuele" - Il 16 gennaio ore 20,45 al Teatro Comunale "Vittorio Emanuele" di Benevento andrà in scena OTTANTA voglia di stare con voi spettacolo con cui Enrico Montesano festeggia il traguardo degli 80 anni, rip ... msn.com
Zelig. . Il più milanese dei comici della storia di Zelig, Enrico Bertolino #Zelig festeggia 30 anni, ora su Canale 5 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook
Enrico Radeschi compie 20 anni ma invece della torta torna a indagare tra Po, Milano, misteri e vecchi conti da saldare. Il nuovo romanzo L'ultima cosa che sai (Marsilio) esce il 13 gennaio. Tenetevi pronti: il Giallone è di nuovo parcheggiato davanti alle libreri x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.