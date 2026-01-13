Gli 80 anni di Enrico Montesano a teatro | ecco Ottanta voglia di stare con voi

Enrico Montesano celebra i suoi 80 anni con lo spettacolo

Milano – Enrico Montesano festeggia il traguardo degli 80 ann i (raggiunto lo scorso 7 giugno) tornando sul palco con lo spettacolo "Ottanta voglia di stare con voi ”, in scena il 31 gennaio (ore 20.30) al Teatro Intred di Varese e il 3 febbraio (ore 20.30) al Teatro Nazionale di Milano. Nello show, Montesano ripercorre i cambiamenti sociali e culturali dal dopoguerra a oggi, dando vita a un racconto che fonde passato e attualità in un continuo dialogo della memoria. Un’occasione per celebrare anche personaggi indimenticabili come Torquato il Pensionato, la romantica Donna Inglese, il mitico Pomata di Febbre da cavallo, Rugantino e il Conte Tacchia: tutte maschere che hanno contrassegnato l’immaginario collettivo italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

