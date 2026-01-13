Giusy Giugliano l' ex bidella pendolare arrestata per stalking

Qualcuno ricorderà ancora Giusy Giugliano, soprannominata "la bidella pendolare", divenuta un caso nazionale per i suoi costanti viaggi in treno tra Napoli e Milano. La donna, assunta come operatrice scolastica presso un istituto nel capoluogo meneghino, non poteva permettersi di vivere in città a causa del costo degli affitti, pertanto aveva ritenuto più conveniente spostarsi quotidianamente da Napoli a Milano e viceversa. Del suo caso si erano occupate anche Le Iene. La sua storia, divenuta presto l'emblema delle difficoltà legate alla precarietà del lavoro in Italia, oltre che chiaro esempio del profondo divario economico fra Nord e Sud, aveva commosso tutti e per tale motivo se ne è molto parlato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

