Giunta ecco tutti gli stipendi

Il Comune ha ufficializzato le indennità 2026 per sindaco e Giunta, con una determinazione del 9 gennaio. Questa delibera definisce gli importi relativi alle funzioni degli amministratori comunali per l’anno in corso, garantendo trasparenza e rispetto delle norme. Di seguito, vengono riportati i dettagli sugli stipendi e le indennità approvate, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione economica degli amministratori locali.

Approvate le indennità 2026: ecco quanto guadagnano sindaco e Giunta. Con determinazione dirigenziale del 9 gennaio il Comune ha formalizzato l'impegno di spesa per le indennità di funzione degli amministratori comunali per l'intero anno in corso. Gli importi, riflettono gli aumenti stabiliti dalla legge di bilancio nazionale del 2021 confermano il pieno adeguamento dei compensi per gli organi di indirizzo politico. Per l'annualità 2026, il Comune ha stanziato una somma complessiva di 243.432euro (oltre a circa 20.691 euro di Irap), destinata a coprire le dodici mensilità del sindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale.

