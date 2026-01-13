Giugliano Calcio altra sconfitta in casa e ultimo posto Cosa c’è dietro la crisi?

Da teleclubitalia.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi del Giugliano Calcio si riflette nella classifica e nei risultati recenti. Con tre allenatori sostituiti in pochi mesi e sette sconfitte consecutive, la squadra fatica a trovare stabilità. Un punto in trasferta aveva rinnovato alcune speranze, ma la sconfitta nello scontro diretto ha consolidato il ruolo di fanalino di coda. Quali sono le cause profonde di questa fase difficile e come può il club reagire?

Tre allenatori cambiati in pochi mesi, sette sconfitte consecutive in chiusura del 2025, un punto in trasferta che lasciava ben sperare a inizio anno nuovo e il ko nello scontro diretto che vale l’ultimo posto per i ragazzi di mister Ezio Capuano. Un silenzio assordante da parte del club. È una crisi che probabilmente nessuno . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano calcio altra sconfitta in casa e ultimo posto cosa c8217232 dietro la crisi

© Teleclubitalia.it - Giugliano Calcio, altra sconfitta in casa e ultimo posto. Cosa c’è dietro la crisi?

Leggi anche: Cisterna Volley, è crisi nera. Con Modena arriva un’altra sconfitta

Leggi anche: Giugliano, arriva la prima sconfitta per mister Capuano: tigrotti sconfitti in casa dal Cerignola

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

giugliano calcio altra sconfittaGiugliano-Picerno: 0-1, i lucani dell'ex Bertotto espugnano il De Cristofaro - Il Picerno dell’ex Valerio Bertotto espugna Giugliano e condanna i gialloblù all'ennesima sconfitta casalinga della stagione. msn.com

Crotone-Giugliano:1-0, per i tigrotti la quarta sconfitta di fila - confermando un momento nerissimo che ha di fatto spento l’effetto Capuano. ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.