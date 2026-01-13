Giugliano Calcio altra sconfitta in casa e ultimo posto Cosa c’è dietro la crisi?

La crisi del Giugliano Calcio si riflette nella classifica e nei risultati recenti. Con tre allenatori sostituiti in pochi mesi e sette sconfitte consecutive, la squadra fatica a trovare stabilità. Un punto in trasferta aveva rinnovato alcune speranze, ma la sconfitta nello scontro diretto ha consolidato il ruolo di fanalino di coda. Quali sono le cause profonde di questa fase difficile e come può il club reagire?

Tre allenatori cambiati in pochi mesi, sette sconfitte consecutive in chiusura del 2025, un punto in trasferta che lasciava ben sperare a inizio anno nuovo e il ko nello scontro diretto che vale l'ultimo posto per i ragazzi di mister Ezio Capuano. Un silenzio assordante da parte del club. È una crisi che probabilmente nessuno . Giugliano-Picerno: 0-1, i lucani dell'ex Bertotto espugnano il De Cristofaro - Il Picerno dell'ex Valerio Bertotto espugna Giugliano e condanna i gialloblù all'ennesima sconfitta casalinga della stagione.

Crotone-Giugliano:1-0, per i tigrotti la quarta sconfitta di fila - confermando un momento nerissimo che ha di fatto spento l’effetto Capuano. ilmattino.it

CALCIO, SERIE C, 21^ GIORNATA, PICERNO ESPUGNA GIUGLIANO CON PUGLIESE: 0-1 AL DE CRISTOFARO - facebook.com facebook

Stefano Cester ceduto a titolo temporaneo al Giugliano Calcio 1928. La nota del club: lrvicenza.net/ufficiale-stef… #ForzaLane #ForzaVicenza x.com

