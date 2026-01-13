Giudice Sportivo Roma multata | 7mila euro

Dopo la 20ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha emesso i propri provvedimenti, includendo una multa di 7.000 euro alla Roma. La decisione riguarda aspetti disciplinari e rappresenta un atto ufficiale che si inserisce nel quadro delle sanzioni sportive della stagione. La Roma dovrà quindi rispettare le indicazioni del giudice, in un contesto che vede coinvolti vari club e le relative conseguenze disciplinari.

Arrivano i provvedimenti ufficiali dopo la 20ª giornata. La Roma esce dal verdetto con sanzioni disciplinari e due ammende. Sul piano individuale, Mario Hermoso incassa la sesta ammonizione stagionale. Giallo anche per Manu Koné e per l’allenatore Gian Piero Gasperini. Capitolo multe: 7.000 euro complessivi al club giallorosso. 5.000 euro per cori offensivi rivolti a un calciatore avversario e 2.000 euro per il lancio di un petardo nel recinto di gioco durante la ripresa. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Giudice Sportivo, Roma multata: 7mila euro Leggi anche: Giudice Sportivo, Inter multata da un’ammenda di 2000 euro: ecco svelato il motivo Leggi anche: Inter multata dal Giudice sportivo: ecco perché Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Atalanta-Roma, petardo contro il guardalinee dal settore ospiti: 20mila euro di multa ai giallorossi; Giudice sportivo, cinque squalificati nella 19ª giornata: ci sono Noslin, Mancini ed Hermoso; Atalanta-Roma, petardo contro il guardalinee: ecco la decisione del Giudice Sportivo contro i tifosi della Roma; Petardo colpisce il guardalinee ed esplode stordendolo: Roma multata. Giudice sportivo: c’è un’ammenda anche per l’Atalanta - Milan ammenda di 10mila a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio della gara; ... calcioatalanta.it

Giudice Sportivo Serie A, Conte stangato: il Napoli perde pure Juan Jesus. Anche l’Inter paga il match scudetto - Giudice Sportivo Serie A, la sentenza e la multa su Conte non sono l'unica nota stonata per il Napoli. sport.virgilio.it

Giudice sportivo, sesta sanzione per Hermoso. Multa di 7mila euro alla Roma - "avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco". msn.com

La decisione del Giudice Sportivo https://mdst.it/45Rx4BX - facebook.com facebook

Giudice sportivo, due giornate di squalifica per #Conte x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.